إشادة واسعة بقرار تغيير اللاعب الأجنبي في حال الإصابات طويلة المدى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

أكد رياضيون أن قرار اتحاد الإمارات لكرة القدم بإمكانية إعادة قيد اللاعبين الأجانب في حال تعرض أي لاعب لإصابة قوية تجبره على الابتعاد عن الملاعب لمدة تزيد على الملاعب 6 أشهر، يصب في مصلحة الأندية، سواء من الجانب الفني، أو المادي.

وجاء القرار بضوابط وشروط تتمثل في تقديم تقريرين طبيين من مستشفى حكومي، وخاص، إضافة إلى عرض الملف على اللجنة الطبية في الاتحاد من أجل اتخاذ الإجراء المناسب.

وقال خالد عبيد المحلل الفني ومدير فريق النصر سابقاً لـ«الخليج الرياضي»: «القرار إيجابي للغاية وسيخدم الأندية خلال الفترة المقبلة، خاصة تلك التي تنافس على اللقب، وبالتالي ستكون أمامها فرصة من أجل التعويض».

وأضاف: «هناك فائدة مادية من هذا القرار على الأندية، حيث من الممكن وبحسب بنود العقد، أن يستغني النادي عن اللاعب في حال زادت فترة الإصابة عن المدة المقررة»، لافتاً إلى أن النادي دائماً ما يكون الخاسر الأكبر في حال إصابة أي لاعب، خاصة إن كانت لفترة طويلة.

من جانبه، حدد المحلل الفني بقناة دبي الرياضية محمد مطر غراب، جانبين للقرار، أحدهما إيجابي، والآخر سلبي، حيث القرار الأول يخدم الأندية المنافسة على اللقب حتى لا تتوقف عن مواصلة المشوار نحو هدفها، وكذلك الأندية التي تتفادى شبح الهبوط من أجل إنقاذ نفسها بلاعب مميز.

أما الجانب السلبي، فهو يكلف الأندية أعباء مالية جديدة تتمثل في زيادة الصرف على شراء لاعبين جدد خلال الميركاتو، الأمر الذي يكون له تأثير في ميزانية النادي.