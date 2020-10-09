انتخابات رئاسة «الأولمبية الدولية» في مارس وباخ يترشح لولاية جديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

قرر المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية الذي عقد الأربعاء في لوزان بسويسرا، عقد انتخابات رئاسة اللجنة لولاية جديدة في الفترة من 10 إلى 12 مارس المقبل في العاصمة اليونانية أثينا، وفيما أعلن الرئيس الحالي الألماني توماس باخ عن ترشحه لولاية جديدة، تقرر انعقاد المكتب التنفيذي للجنة قبل الجمعية العمومية ما بين 7 و9 من الشهر ذاته في أثينا أيضاً، كما تقرر أن يكون يوم 30 نوفمبر المقبل، آخر موعد لتلقي الترشيحات لمنصب رئاسة اللجنة.

وفي سياق متصل، ستجرى انتخابات تشكيل المكتب التنفيذي للجنة في يوليو 2021 في طوكيو بالتزامن مع دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

واعتمد المكتب التنفيذي إجراءات الانتخابات المقبلة في غياب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ (بعد إعلانه ترشحه لولاية جديدة)، وترأس الاجتماع بدلاً منه النائب الأول للرئيس انيتا دي فرانتز، كما بحث المكتب التنفيذي آخر المستجدات المتعلقة بدورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو 2021، والمؤجلة من صيف 2020 بسبب تفشي جائحة كورونا، ومنها خفض كلفة الألعاب بقيمة 280 مليون دولار، بسبب الخسائر التي لحقت بالرياضة من جراء الجائحة على مستوى العالم.