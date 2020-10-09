سلسلة جلسات يوجا في «حديقة دبي أوبرا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجهت دبي أوبرا و«كور دايركشن»، المنصة الإلكترونية الرائدة في دبي المتخصصة في اللياقة البدنية وأساليب الحياة الصحية، جميع عشاق اليوجا للانضمام إلى سلسلة مميزة من جلسات اليوجا هذا الشهر، حيث توفر هذه الشراكة لمحبي اللياقة البدنية وعشاق اليوجا على حد سواء، فرصة المشاركة في جلسات رائعة مع مغيب الشمس تحملهم إلى أجواء من الهدوء والسكينة وسط ناطحات السحاب المتلألئة في وسط مدينة دبي.

وستعتمد هذه الجلسات على تمارين «فينياسا» المنشطة، حيث تقام على مدى 60 دقيقة كل سبت واثنين، اعتباراً من 10 ولغاية 24 أكتوبر، من الساعة 6 وحتى 7 مساء.

وتوفر حديقة دبي أوبرا، مساحة عامة خضراء ورحبة تقع بين «دبي أوبرا» وبرج خليفة، وتوفر إطلالات ساحرة على نافورة دبي، مع إطلالات لا مثيل لها على وسط مدينة دبي. وللمشاركة في هذه التجربة الغامرة، التي يديرها خبراء اليوجا من «كور دايركشن»، يمكن للضيوف الحجز حصرياً عبر تطبيق «كور دايركشن»، علماً بأن 100 شخص يمكن أن يشاركوا في كل جلسة.