«أبيض الصالات» يواجه السعودية والكويت وعمان ومصر ودياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ المدرب الوطني عبدالرؤوف عمر المرزوقي المدير الفني لمنتخب الإمارات لكرة الصالات، رصد واختيار اللاعبين الذين سينضمون إلى قائمة المنتخب تحضيراً للمباريات الودية الدولية المقررة في الفترة ما بين 27 أكتوبر الجاري، و11 نوفمبر القادم، والتي ستكون في ضيافة صالة هيئة الشباب والرياضة في الفجيرة.

وسيواجه الأبيض منتخبات السعودية والكويت وعمان ومصر، وذلك تنفيذاً للخطة بعيدة المدى لإعداد المنتخب من خلال التجمعات المتواصلة والمباريات الودية خلال أيام الفيفا.

وشهد المدرب عبد الرؤوف المرزوقي مباراة شباب الأهلي وخورفكان التي جرت على ملعب صالة الفرسان في الممزر، ضمن منافسات كأس الاتحاد للصالات، وانتهت بفوز أصحاب الأرض على النسور الخضراء 2-1، وشهدت المباراة مفارقة غريبة عندما سجل عبدالله الخمري كابتن شباب الأهلي هدف التعادل لمصلحة خورفكان في شباك فريقه في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، لكنه عاد وصحح الخطأ بتسجيل هدف الترجيح بعد 6 دقائق من هدفه العكسي، وكان الشوط الأول انتهى لمصلحة الفرسان بهدف المقيم البرازيلي لوكاس جوستافو.

وبهذا الفوز يضع الفرسان أول 3 نقاط في رصيدهم متصدرين المجموعة الأولى بعد تعادل اتحاد كلباء مع الظفرة بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات ليصبح لكل واحد منهما نقطة. وللظفرة مباراة مؤجلة من الجولة الأولى مع خورفكان ستلعب يوم 19 الجاري، فيما خسر اتحاد كلباء أولى مبارياته أمام دبا الحصن 4-3.