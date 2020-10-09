عبدالكريم سعيد: أكاديمية IFBB ساهمت في تطوير أداء مدربي الأجسام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد العقيد عبدالكريم محمد سعيد رئيس أكاديمية الاتحاد الدولي IFBB الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية في دبي بنجاح دورة «التغذية الأساسية» التي نظمتها الأكاديمية بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي عن بعد من خلال تطبيق «زووم» للواقع الافتراضي.

وأكد أن الدورة شهدت مشاركة مميزة من قبل الجنسين نظراً لأهمية التغذية السليمة في عالم الرياضة، وتحديداً لأبطال بناء الأجسام واللياقة البدنية، وأوضح أن الدورة التي أدارها كل من وليد عبدالكريم كبير المحاضرين بالأكاديمية، ونجلاء درويش أخصائية التغذية بهيئة صحة دبي، تضمنت أهم المواضيع الخاصة بتغذية الرياضيين والمحافظة على طاقتهم وتميزهم، والعناصر الأساسية للغذاء السليم، وكيفية التخطيط لوضع نظام غذائي جيد.

وأثنى رئيس الأكاديمية على الدور الذي تلعبه الأكاديمية منذ أن انطلقت قبل 6 سنوات وحتى الآن في صقل وتدريب وتأهيل المدربين والمدربات في كل من بناء الأجسام واللياقة البدنية محلياً وعربياً، معتبراً إشادة الاتحاد الدولي بنهج وأداء الأكاديمية الناجح دافعا كبيرا لمواصلة التميز.

من جانب آخر، تقوم الإدارة الفنية بالأكاديمية بالتحضر لتنظيم دورتين على التوالي، الأولى لمدربي المستوى الثاني ويشارك في إدارتها المدربة الإماراتية مريم الزعابي خريجة الأكاديمية بجانب المحاضر المميز وليد عبدالكريم أيام 29، و30، و31 أكتوبر الجري، والثانية في المستوى السابع يومي 6 و7 نوفمبر المقبل.