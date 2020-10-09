بدانة محترف بلجيكي توقع رئيس ناد في مرمى الانتقاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي



تعرض حسين العنكوشي، رئيس الهيئة الإدارية لنادي الديوانية العراقي، إلى هجمة شرسة من قبل بعض الصحفيين الرياضيين وبعض المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب بدانة المحترف البلجيكي كاباسيلي موامبا، في أول ظهور له خلال مباراة الديوانية وأمانة بغداد، الأمر الذي أثار امتعاض العنكوشي واتهم البعض بمحاولات ابتزازه.

وقال الصحفي العراقي محمد خلف في مقال له: «التصريحات «العنكوشية» لم أرَ فيها ما يمكن أن أقتنع به أو أصدقه بدليل اللاعبين«المحترقين» الذين قدمهم وأكد أنهم بمبلغ مليون يورو، وهو شيء لا يمكن للعقل أن يصدقه، كيف للاعب كان يتقاضى 80 ألف دولار قبل ثلاثة مواسم، ويتصاعد سعره ثلاثة أضعاف وهو بهذه الكرش المتدلية؟»

وأضاف خلف: «سنرى وننتظر.. حقاً سأترك كل ما له علاقة بكرة القدم وسأطالب بإلغاء كل الفرق إن كان هذا البدين سيمزق شباك الأندية وسيحمل «الدرع العنكوشية»».

في حين رد العنكوشي على منتقديه بالسطور التالية التي أرفق معها صورة للمحترف البلجيكي كاباسيلي وهو في كامل لياقته البدنية قبل وصوله إلى بغداد، إذ قال العنكوشي: «الملعب هو الحكم العادل.. رسالة إلى المبتزين: لا تتعبوا أنفسكم «العنكوشي» لن يدفع إليكم دولاراً واحداً، قريباً أظهر حقيقة وجوهكم المقرفة وكيف تستخدمون الطرق والمحاولات العديدة من أجل أخذ المال مني.. نصيحتي إليكم اخترتم الإنسان الخطأ.. علماً إن فشل مشروعي، فأنا الخاسر الوحيد، لأن المال مالي، وإن نجح، فالعراق هو المستفيد مع التقدير لكل منصف ومحترم».