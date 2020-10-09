تغيير أعضاء لجنة الانضباط المختصة باحتجاج النصر السعودي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي



أبان مصدر قانوني لـ«الخليج الرياضي» أن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ستصدر قرارها بشأن احتجاج النصر السعودي ضد بيرسبوليس الإيراني خلال موعد أقصاه الاثنين المقبل.

وأكد أن احتجاج النصر من الناحية القانونية صحيح، بيد أنه أشار لعدم إمكانية التكهن بما يصدر من الاتحاد الآسيوي.

وعلم «الخليج الرياضي» أن النادي السعودي سيلجأ للاستئناف إذا لم يكن الحكم في صالحه وأيضاً سيتجه بعد ذلك إلى مركز التحكيم الدولي «كاس» لطلب جلسة عاجلة ضد خصمه في تلك المرحلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

إلى ذلك تم استبعاد السنغافوري ليم كيا تونغ رئيس لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي والسعودي ياسر المسحل من اللجنة التي تنظر في احتجاج النصر، الأول لأنه سبق أن نظر في قضايا صدرت فيها أحكام ضد النادي الإيراني والثاني بصفته من نفس الدولة التي تقدم منها المحتج.

وتضم اللجنة التي ستقرر نتيجة الاحتجاج، الصينية شين روي «نائبة الرئيس» وعضوية الأسترالي تيم هولدن والبحريني يوسف اليعقوبي والياباني وكينغو هاريما والمالديفي إسماعيل زميل والفلبيني غيليرمو أيروي.

وشهدت الساعات الماضية هدوءا وترقبا من جانب النصر السعودي، بينما عج الفضاء الإيراني بالتصريحات والبيانات من الاتحاد الإيراني ونادي بيرسبوليس حول سلامة موقفهم، وهدد الاتحاد الإيراني كل من يثبت إدانته بالتشكيك في موقف بيرسبوليس بالمحاسبة تحت بند المصلحة الوطنية.

تجدر الإشارة إلى أن مراحل التقاضي تستغرق 10 أيام لإصدار الحيثيات بعد صدور قرار لجنة الانضباط، و21 يوماً للإبلاغ عن حيثيات قرار الاستئناف، وبما أن نهائي دوري الأبطال تم تحديده في 19 ديسمبر فإن الوقت لا يزال متاحاً لتحسم «كاس» هذا الملف إذا عجز الاتحاد القاري عن ذلك.