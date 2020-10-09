3 مواجهات في انطلاق منافسات التصفيات التمهيدية لأغلى الكؤوس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتجدد الإثارة والقوة مع انطلاق منافسات التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى المؤهلة لدور الـ16 لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الرياضي 2020-2021، مساء يومي الجمعة والسبت، حيث تتنافس أندية دوري الدرجة الأولى على بطاقتين للتأهل لدور الستة عشر من البطولة الغالية.

ويستضيف فريق الحمرية فريق دبا الحصن في أولى مباريات التصفيات، ويلتقي فريق الإمارات مع فريق التعاون على ملعب استاد الإمارات، فيما يلعب فريق العربي مع ضيفه فريق البطائح على ملعب استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، ضمن مباريات الأسبوع الأول لحساب المجموعة الأولى، والتي تضم 6 أندية هي: الإمارات، البطائح، التعاون، الحمرية، العربي، دبا الحصن.

فيما يلتقي يوم السبت، فريق دبا مع فريق الذيد على ملعب دبا، ويستضيف فريق مصفوت فريق مسافي على ملعب استاد حمدان بن راشد بنادي حتا، ضمن مباريات الأسبوع الأول لحساب المجموعة الثانية، والتي تضم 5 أندية هي: الذيد، العروبة، دبا، مسافي، مصفوت.

وستُلعب جميع المباريات الساعة 17:05 مساءً.

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وكانت قرعة دور الستة عشر لكأس صاحب السمو رئيس الدولة التي سُحبت في الأول من سبتمبر الماضي في مسرح دائرة الصحة بأبوظبي، قد أسفرت عن مواجهات مثيرة وقوية، حيث سيلتقي الشارقة بطل دوري الخليج العربي في موسم 2018-2019 مع خورفكان في ملعب خورفكان، ويستضيف الظفرة في ملعبه الجزيرة، والعين مع عجمان في مدينة العين، والنصر مع الوحدة في ملعب الوحدة، والوصل مع الفجيرة في ملعب الفجيرة، ويستضيف بني ياس في ملعبه أول المجموعة الثانية من التصفيات التمهيدية، فيما يستضيف بطل المجموعة الأولى من التصفيات التمهيدية اتحاد كلباء، ويستضيف شباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة في موسم 2018-2019 في ملعبه فريق حتا.

وكانت لجنة المسابقات اعتمدت في اجتماعها الماضي يومي 5 و 6 ديسمبر 2020 موعداً لإقامة مباريات دور الـ 16 على أن تقام مباريات الدور ربع النهائي يومي 21 و 22 من الشهر ذاته مع تكليف إدارة المسابقات بإصدار جدول المباريات في ضوء مواعيد مباريات الأندية المشاركة في مسابقة دوري الخليج العربي.

وحرص اتحاد الإمارات لكرة القدم خلال الشهور الماضية على عقد مجموعة ورش عمل عبر نظام الاتصال المرئي بمشاركة مسؤولي كافة الأندية ومنسقي ومراقبي المباريات والأفراد المعنيين، وشكّل لجنة للإشراف ومساعدة الأندية في تطبيق البروتوكول، وعقد ورشتي عمل لشرح عملية تطبيق بروتوكول عمليات المباريات والمعتمد من الجهات المختصة بالدولة.