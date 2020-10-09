شكرا لقرائتكم خبر عن «زعفرانة» تكسب معركتي الحول والتوقيت.. و«هصمصم» يتقدم الزمول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أقيمت على ميدان المرموم صباح الخميس، تحديات الحول والزمول لهجن أبناء القبائل وذلك على مدار ستة عشر شوطاً لمسافة ستة كيلومترات، وفاز شعار غانم الظاهري بالتحدي الرئيسي للحول المحليات عن طريق «زعفرانة» التي قطعت المسافة في زمن قدره 9:20:9 دقيقة كان هو التوقيت الأفضل في جميع التحديات.

واختار الشعار الأسود والأبيض المملوك لصعب المضمرين محمد سلطان الكتبي أن يكون في مقدمة الشوط الرئيسي للحول المهجنات عن طريق «وعد» التي وصلت لخط النهاية بعد مرور 9:26:7 دقيقة.

وبالمقابل ظفر «هصمصم» بالشوط الثالث للزمول المحليات ليهدي مالكه حمد الشامسي الناموس في زمن قدره 9:32:6 دقيقة، أما الشوط الرابع للزمول المهجنات فقد ذهب إلى «وتر» المملوك لغانم محسن الهاجري والذي سجل توقيتاً قدره 9:31:8 دقيقة.

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