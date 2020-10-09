«الشارقة الرياضي» يتفقد منشآت دبا الحصن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”



زار وفد إدارة المنشآت والخدمات المساندة والتطوير بمجلس الشارقة الرياضي نادي دبا الحصن الخميس، وضم الوفد عبدالله حسين آل علي مدير إدارة الخدمات، والمهندسة أسماء أيوب البلوشي رئيس قسم متابعة المنشآت الرياضية، والمهندسة منى عبيد الشمسي، والمهندسة مجد البلوشي، والمهندس محمد طالب محمد، إضافة الى محاسبي المالية بالمجلس عمرو عبدالرحمن العيساوي، وآلاء علي النقبي، وريّا السويدي.

وكان في استقبالهم إبراهيم بغداد الدرمكي رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن، ومحمد خليفة النعيمي مدير النادي، حيث قام الوفد بجولة تفقدية للوقوف على مدى جاهزية المنشآت والمباني، والاطلاع أيضاً على مرافق النادي والأعمال الإنشائية التي مازالت مستمرة، ومتابعة الأمور المالية وتدقيقها.

وأكد الدرمكي حرص إدارة نادي دبا الحصن على تحديث وتطوير البنية التحتية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة، وفقاً للخطة الاستراتيجية التي يعمل عليها النادي بالتنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي، إضافة الى استكمال تحضيرات الموسم الرياضي الجديد عبر تجهيز الملعب الرئيسي والملاعب الفرعية والصالة الرياضية ووحدة العلاج الطبيعي، فضلاً عن الأمور الفنية المتمثلة في التعاقدات الجديدة التي أنجزها النادي على صعيد اللاعبين الأجانب والمحليين، وتجديد عقود أغلبية اللاعبين سواء على صعيد الفرق السنية والألعاب الجماعية والفريق الأول والأجهزة الفنية لدعم الاستقرار.