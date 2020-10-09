درجال يلتقي بأطول رجل في العراق ويوصي بدعمه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي



التقى عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة العراقي بمكتبه في مقر الوزارة، بأطول رجل في العراق، الشاب فيض العيساوي من محافظة الديوانية والبالغ طوله مترين و٣٧ سم.

وأوعز درجال بحسب بيان لمكتبه، بدعم الشاب فيض العيساوي من خلال المهرجانات والمسابقات الدولية وأقربها البطولة التي ستجري بقطر لأطول رجل في العالم لعام ٢٠٢١.

وأبدى درجال أمله الكبير بأن يحصل فيض العيساوي فيها على المركز الأول، فضلاً عن مشاركته بفعاليات متحف المشاهير الذي سينظم في العاصمة بغداد.

من جانبه أثنى العيساوي، على الدعم والحافز الكبير الذي تلقاه من الوزير وسعادته بهذا اللقاء المثمر.