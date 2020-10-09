شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف: أسعى لتحقيق حلم العودة لمنتخب مصر و"مش مهم واحد يزعل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة أن فريقه واجه صعوبة للعودة إلى النتائج المتميزة فى الدورى بعد مباراة الأهلى والتى استمر بعدها غياب التوفيق فى المباراتين بعد مواجهة القلعة الحمراء.. وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "عندي أمل التواجد فى منتخب مصر خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تصريحات كابتن أيمن طاهر مدرب حراص الفراعنة والتي أكد خلالها اهتمام الجهاز الفني بتواجدي خلال المعسكر القادم".

تابع محمد عبد المنصف محمد عبد المنصف رداً على حزن عصام الحضري تخطيه عدد المباريات مشاركة في الدوري المصري الممتاز، قائلاً: "مش مهم واحد يزعل طالما الجمهور كله فرحان".

Advertisements

وواصل محمد عبد المنصف حديثه عن السعى لتخطي أرقام عصام الحضري في الكرة المصرية قائلاً: "الحضري حقق هذه الأرقام بعد تعب وشقى سنين طويلة ومن حقي أن أسعى الى إضافة أرقام في تاريخي تساعدني على مواصلة اللعب في البطولة المحلية".

وشدد محمد عبد المنصف سعادته لرؤية مدحت عبد الهادي زميل الرحلة في نادي الزمالك قائلاً: "مدحت أكتر من أخ لى كما كنا شركاء فى غرفة واحدة بالعديد من المعسكرات مع الأبيض بالإضافة الى حصولنا على ألقاب كثيرة مازلنا نفتخر بها".