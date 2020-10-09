شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يرصد 25 ألف جنيه مكافأة البقاء فى الدورى ويراجع 3 عروض لهداف الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة النادى، اجتمع باللاعبين فى غرفة خلع الملابس عقب الفوز الثمين الذى حققوه على حرس الحدود فى الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام، ليضمن أسوان البقاء فى الدورى الممتاز، وأعرب لهم عن امتنانه لجهودهم على مدار موسم صعب، ووعدهم بصرف مكافآت مادية تصل إلى 25 ألف جنيه لكل لاعب.

واصل أمين فى تصريحات خاصة، سنفتح ملف العروض فى الفترة المقبلة لمناقشتها، ومن بينها ثلاث عروض لفادى فريد مهاجم الفريق أبرزها من نادى إنبى.

ودخل الجهاز الفنى لفريق أسوان بقيادة أحمد كشرى ولاعبى الفريق فى فرحة هسترية بعد الفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، وضمان البقاء فى بطولة الدورى بشكل رسمى بعد الوصول إلى النقطة 37 محتلاً المركز العاشر.

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