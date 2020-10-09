شكرا لقرائتكم خبر عن غياب طارق حامد وزيزو عن الزمالك أمام الحرس للإنذار الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب الثنائى طارق حامد وأحمد سيد زيزو لاعبا الزمالك عن مباراة فريقهما المقبلة امام حرس الحدود والمقرر لها الاثنين المقبل في الدورى، بعد حصولهما اليوم علي الإنذار الثالث في مباراة وادي دجلة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين في الجولة الـ 32 للدورى.. فيما قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو خوض الفريق تدريباته عصر غد الجمعة علي ملعب النادي وذلك استعدادا للقاء حرس الحدود والمقررة إقامتها الإثنين المقبل بملعب المكس في الإسكندرية بالجولة الثالثة والثلاثين بالدوري الممتاز.

وانتزع فريق وادى دجلة نقطة ثمينة من منافسه الزمالك بعد تعادل الفريقين اليوم سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى والتي أقيمت علي استاد القاهرة، ليرتفع رصيد الزمالك لـ 65 نقطة جمعها من 32 مباراة ، وسيتم خصم 3 نقاط في نهاية الموسم بسبب عدم المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي في الدور الأول، وأحرز لاعبوه 45 هدف ، واستقبل 25 هدف، فيما يصل رصيد وادي دجلة للنقطة برصيد 35 نقطة جمعها من 32 مباراة ، واحرز لاعبوه 31 هدف ودخل مرماه 39 هدف.

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فى شأن مختلف، قدم أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالزمالك، التعازى فى وفاة مدرب فريق فارسكور عبر صفحته الشخصية على تويتر ، وهاجم إتحاد الكرة قائلا : "خالص التعازي لأسرة الكابتن أكرم حفيلة و نادي فارسكور ربنا يرحمه طبعاً الموت علينا حق والحرص على الارواح بوجود سيارة اسعاف ودكتور في الملعب ده برضه حق .. هل اتحاد الكرة هيعلن مسئوليته وتقصيره ويفتح تحقيق ولا بالنسبة لهم مصنفين البني أدمين درجات زي المسابقات اللي بينظموها!! " .