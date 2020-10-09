شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 8 / 10 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،اتحاد الكرة يضاعف مستحقات الحكام على الأندية لـ400 ألف جنيه، أسوان يضمن البقاء فى الدورى ويقرب الحدود من الهبوط بنسبة 99 % .

الزمالك يفقد نقطتين فى صراع الوصافة بالتعادل السلبى أمام دجلة

انتهت مباراة الزمالك ووادي دجلة بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى والتي أقيمت علي استاد القاهرة، ليرتفع رصيد الزمالك لـ 65 نقطة جمعها من 32 مباراة ، وسيتم خصم 3 نقاط في نهاية الموسم بسبب عدم المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي في الدور الأول، وأحرز لاعبوه 45 هدفا ، واستقبل 25 هدفا، فيما يصل رصيد وادى دجلة للنقطة برصيد 35 نقطة جمعها من 32 مباراة ، وأحرز لاعبوه 31 هدفا ودخل مرماه 39 هدف.

اتحاد الكرة يضاعف مستحقات الحكام على الأندية لـ400 ألف جنيه

قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مضاعفة المستحقات المالية الخاصة بالحكام والتى يتم تحصيلها من الأندية قبل انطلاق الموسم المقبل إلى 400 ألف جنيه سنويا بدلا من 200 ألف جنيه فى الموسم الجارى.

الاتحاد التونسى يؤكد لمصر حرصه على إقامة بطولة شمال إفريقيا للشباب فى موعدها

تواصل الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية، مع وديع الجريء رئيس اتحاد الكرة التونسي من اجل معرفة الموقف النهائي لموعد بطولة شمال أفريقيا للشباب المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا بموريتانيا ، وأكد جمال محمد علي المشرف علي منتخب الشباب حرص واهتمام تونس بتنظيم وإقامة البطولة في موعدها في التاسع من نوفمبر المقبل بمشاركة مصر والجزائر وتونس وليبيا بالإضافة الي تونس

أسوان يضمن البقاء فى الدورى ويقرب الحدود من الهبوط بنسبة 99 %

نجح فريق أسوان فى الفوز على نظيره حرس الحدود ، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز على ستاد كلية الشرطة ، حيث تقدم أيوب مشارك لأسوان فى الدقيقة 7 ، فيما حرز هدفى فريق أسوان إبراهيم جلال فى الدقيقة 51 و66 على التوالى .

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