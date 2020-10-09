شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة .. 3 تبديلات للزمالك وجدار دفاعي من وادي دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الزمالك الشوط الثاني بثلاثة تبديلات بنزول محمد اوناجم وإسلام جابر اوناجم وأحمد عيد بدلا من حازم امام ومحمد حسن ومصطفى فتحي املا في حسم المباراة بنتيجة مريحة قبل نهايتها.

انطلاقة الشوط الثاني للزمالك كانت اكثر فاعلية هجومية وحاول لاعبو التسديد من خارج منطقة جزاء وادي دجلة، الا ان دفاع فريق وادي دجلة كان أكثر يقظة وحال دون احراز الزمالك أهداف، لسيتمر التعادل السلبي بعد مرور 60 دقيقة.

وانتهى الشوط الأول بين الزمالك ووادي دجلة بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة المقامة بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى والتي تقام علي استاد القاهرة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي، أمامه الرباعى حازم إمام ومحمد عبد الغنى ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفى الوسط طارق حامد ومحمد حسن، أمامهما احمد سيد زيزو وكاسونجو ومصطفي فتحي، وفى الهجوم مصطفي محمد

بينما جاء تشكيل وادي دجلة كالتالي : في حراسة المرمى: محمد عبد المنصف، في خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعي، خالد رضا، إسحاقو يعقوبو، في خط الوسط : محمد رضا، أحمد سعيد، محمد عبد العاطي، في خط الهجوم : عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، حسام عرفات.

تبادل لاعبو الزمالك ووادي دجلة الهجمات منذ انطلاق المباراة دون فترة جس نبض أو هدوء ، وكاد رفيق كابو في الدقيقة 3 ان يحرز الهدف الأول لوادي دجلة من انفراد كام مع محمد أبو جبل حارس الزمالك الا ان الأخير تألق ونجح في التصدي للكرة.

شهدت الربع ساعة الأولى في المباراة تألق كاسونجو وأبو جبل من الزمالك ورفيق كابو واسحاق يعقوبو من وادي دجلة، ويجري وادي دجلة تبديل اضطراري بنزول بودي بدلا من خالد رضا المصاب.

نشط لاعبو الزمالك في محاولة لاحراز هدف، وأضاع لاعبوه العديد من الأهداف السهلة في مقدمتهم كاسونجو واحمد سيد زيزو ومحمد عبد الغني ، في المقابل تراجع لاعبو دجلة والتزموا بالاداء الدفاعي والاعتماد علي الهجمة المرتدة ، ولكن دون أي خطورة علي مرمي الزمالك لتستمر النتيجة التعادل السلبي بعد مرور 30 دقيقة.

هدأت المباراة تماما وانحصر اللعب في وسط الملعب حتي نهاية الشوط بالتعادل السلبي.

يدخل الزمالك مباراة اليوم محتلا المركز الثاني برصيد 64 نقطة جمعها من 31 مباراة ، وسيتم خصم 3 نقاط في نهاية الموسم بسبب عدم المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي في الدور الأول، وأحرز لاعبوه 45 هدف ، واستقبل 25 هدف، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث برصيد 60 نقطة.

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فيما يدخل وادى دجلة المباراة وليس أمامه سوى الفوز للهروب من شبح الهبوط حيث يحتل الفريق المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة جمعها من 31 مباراة ، واحرز لاعبوه 31 هدف ودخل مرماه 39 هدف، ويفصل بين وادي دجلة واخر مركز في الهابطين 4 نقاط فقط مما يجعل الفريق مهدد بقوة للهبوط الى القسم الثانى.

يغيب عن الزمالك في مباراة اليوم كلا من فرجاني ساسي وامام عاشور للايقاف من جانب لجنة المسابقات، ومحمود علاء ويوسف أوباما للحصول علي الإنذار الثالث، فيما يعود محمد اوناجم لقائمة المباراة بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن جزع في الركبة.































