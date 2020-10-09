شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت عبد الهادى مدرب الزمالك : الغيابات وراء التعادل مع دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مدحت عبد الهادي المدرب العام لفريق الزمالك ، أن فريقه خاض مباراة قوية أمام وادى دجلة اليوم ، رغم التعادل السلبي، مضيفا في تصريحات لقناة الزمالك : "الفريق خاض مواجهة اليوم وهو يعاني من غيابات كثيرة ما بين ايقافات واصابات، بخلاف تعرض حازم امام لاصابة في الشوط الأول وكلها عوامل اثرت علي نتيجة المباراة"..وتابع عبد الهادي أن الزمالك كان مستحوذا علي الكرة معظم فترات المباراة ولكن وادي دجلة كان منظم دفاعيا مما ادي الي التعادل، مؤكدا : اللاعبين كانوا رجال ونفذوا المطلوب منهم واقول الله يكون في عون اللاعبين من ضغط المباريات الكبير

فيما رفض البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك حضور المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق أمام وادي دجلة التي أقيمت في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك اعتراضا منه علي مستوى اللاعبين في مباراة اليوم.

من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو خوض الفريق تدريباته عصر غد الجمعة علي ملعب النادي وذلك استعدادا للقاء حرس الحدود والمقررة إقامتها الإثنين المقبل بملعب المكس في الإسكندرية بالجولة الثالثة والثلاثين بالدوري الممتاز.. وانتزع فريق وادي دجلة نقطة ثمينة من منافسه الزمالك بعد تعادل الفريقين اليوم سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى والتي أقيمت علي استاد القاهرة، ليرتفع رصيد الزمالك لـ 65 نقطة جمعها من 32 مباراة ، وسيتم خصم 3 نقاط في نهاية الموسم بسبب عدم المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي في الدور الأول، وأحرز لاعبوه 45 هدف ، واستقبل 25 هدف، فيما يصل رصيد وادي دجلة للنقطة برصيد 35 نقطة جمعها من 32 مباراة ، واحرز لاعبوه 31 هدف ودخل مرماه 39 هدف.