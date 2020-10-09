ناصر عباس: إدارة تحكيمية جيدة للحكم الصباحى فى لقاء الزمالك ودجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزمالك * وادي دجلة المسابقة : الجولة 32 من بطولة الدوري العام الملعب : إستاد القاهرة نتيجة المباراة :التعادل السلبي بدون أهداف حكم المباراة : محمد الصباحي المساعد الأول : هشام الدسوقي المساعد الثاني : أحمد بكر الحكم الرابع : بدوي ابراهيم حكام الVAR : محمد سلامة ، عمرو رمضان ميزان التقييم لطاقم الحكام : حكم المباراة : محمد الصباحي القرارات الفنية والسيطرة علي المباراة القرارات الفنية والسيطرة علي المباراة في مباراة من المباريات المتوسطة المستوى تمكن الحكم من السيطرة التحكيمية علي أحداث وسير المباراة نتيجة القراءة الجيدة والقدرة علي التمييز بين مخالفات اللعب العادل والأهمال والتهور ، وكانت أهم حالات المباراة كالأتي : الحالة الأولي : في الدقيقة 58 يحتسب الحكم مخالفة لصالح دجلة علي حدود منطقة الزمالك نتيجة العرقلة الواضحة والقرار صحيح نتيجة القدرة علي مشاهدة تفاصيل الحالة . Advertisements الحالة الثانية : في الدقيقة 63 يحتسب الحكم مخالفة لصالح الزمالك علي حدود منطقة الجزاء من ناحية المساعد الثاني الذي تعاون مع الحكم والقرار صحيح نتيجة التعاون الجيد . الحالة الثالثة : في الدقيقة 82 وحالة من الحالات الصعبة والتي تحتاج إلي التفاصيل داخل منطقة جزاء دجلة ينجح مدافع دجلة عبدالرحمن جمعة من لعب الكرة ويسقط لاعب الزمالك زيزو الحكم قريب ويشير باستمرار اللعب والقرار صحيح . عنصر تطبيق مبدأ اتاحة الفرصة : تطبيق جيد لمبدأ اتاحة الفرصه في الدقائق 47 ، 86 بمفهوم صحيح . عنصر اللياقة البدنية والتمركز : لياقة بدنية جيدة وأستخدام جيد لعنصر التحمل العام ، تحمل السرعه بالأضافة إلي متابعة اللعب داخل مناطق الجزاء ، ويجب علي الصباحي استخدام عنصر السرعة القصوي في الهجوم المعاكس . العقوبات الأنضباطية والبطاقات العقوبات الأنضباطية والبطاقات أنذر الحكم كلا من محمد حسن ، طارق حامد، وزيزو من فريق الزمالك في الدقائق 44، 50، 59 نتيجة الأصرار علي مخالفة قانون اللعبة ، والتهور، والأعتراض علي قرار الحكم . الحكمان المساعدان الحكمان المساعدان المساعد الأول : في الدقيقة 63 يشير علي عبور الكرة خط التماس وقرار غير صحيح واعتراض من جهاز ولاعبي الزمالك ، المساعد الثاني : أشار علي حالات التسلل في الدقيقة 37 ، 63 وتعاون بالقرار في الدقيقة 39، 63 بتقدير صحيح . الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون. حكام الVAR: لاتوجد حالات تستحق تدخل الVAR.

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