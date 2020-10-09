شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: الزمالك يحتاج للإستفادة من نتائج المنافسين لتأمين الوصافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد أيمن يونس نجم نادي الزمالك التاريخي أن الفارس الأبيض بحاجة الى الاستفادة من نتائج المنافسين للوصول الى وصافة بطولة الدوري المصري الممتاز، مضيفا خلال الأستوديو التحليلي لمباراة الزمالك ضد وادي دجلة على قناة أون تايم سبورت وان، أن الزمالك عانى من الإرهاق ما جعل المباراة صعبة أمام وادي دجلة لكن هذا لا يعني ان الفريق يفقد الأمل خاصة أنه لن يقبل بسهولة الابتعاد عن دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وشدد أيمن يونس على أن البرتغالي جايمي باتشيكو مطالب بحسم نتائج المباريات مبكراً وعدم الانتظار الى الفترات الأخيرة من المباراة خاصة في مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي الذي سيسعى الى تجاوزه لتحقيق اللقب القاري لتعويض خسارة الدوري المصرى.

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وانتهت مباراة الزمالك ووادي دجلة بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى والتي أقيمت علي استاد القاهرة، ليرتفع رصيد الزمالك لـ 65 نقطة جمعها من 32 مباراة ، وسيتم خصم 3 نقاط في نهاية الموسم بسبب عدم المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي في الدور الأول، وأحرز لاعبوه 45 هدفا ، واستقبل 25 هدفا، فيما يصل رصيد وادى دجلة للنقطة برصيد 35 نقطة جمعها من 32 مباراة ، وأحرز لاعبوه 31 هدفا ودخل مرماه 39 هدف.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي، أمامه الرباعى حازم إمام ومحمد عبد الغنى ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفى الوسط طارق حامد ومحمد حسن، أمامهما احمد سيد زيزو وكاسونجو ومصطفي فتحي، وفى الهجوم مصطفي محمد

بينما جاء تشكيل وادي دجلة كالتالي : في حراسة المرمى: محمد عبد المنصف، في خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعي، خالد رضا، إسحاقو يعقوبو، في خط الوسط : محمد رضا، أحمد سعيد، محمد عبد العاطي، في خط الهجوم : عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، حسام عرفات.