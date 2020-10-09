شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم 8 / 10 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الخميس 8 / 10 / 2020 ، العديد من الاخبار المهمة و أبرزها ،أحمد فتحي يُرحّب بالبقاء في الأهلي بسبب "موسيماني"، الأهلي يطلب مد فترة تسجيل اللاعبين للموسم الجديد بسبب نهائي أفريقيا . أحمد فتحي يُرحّب بالبقاء في الأهلي بسبب "موسيماني". رحّب أحمد فتحي لاعب الاهلي بالبقاء مع القلعة الحمراء خلال المواسم المقبل حال تلقيه عرضاً من إدارة النادي بتجديد عقده رغم أنه سبق ورفض البقاء مع الفريق ووقع عقوداً مع نادي بيراميدز ، وعلم ”الخليج 365” أن أحمد فتحي تحدث مع بعض المقربين له خلال الفترة الماضية وتحديداً عقب تعاقد النادي مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مؤكداً أنه لا يُمانع في البقاء مع الفريق لأن طريقة تعامل السويسري ريينه فايلر المدير الفني السابق للفريق كانت أحد أهم أسباب رغبته عن القلعة الحمراء في وقت سابق. قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى منح اللاعبين راحة غدًا على أن يستأنف الفريق مرانه السبت المقبل؛ استعداداً لمواجهة بيراميدز الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز. Advertisements "ضحك ولعب وجد وسلام" فى مران الأهلى استعدادا لبيراميدز.. صور شهد مران الأهلى الصباحي اليوم، الخميس، حالة من الضحك واللعب والجد والسلام بين موسيمانى وبعض اللاعبين ومنهم رامى ربيعة مدافع الفريق، استعدادا لمواجهة بيراميدز المقبلة المحدد لها الأحد المقبل فى الدورى الممتاز، وأدى أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جلسة علاج طبيعي فى «الجيم» على هامش مران الفريق. الأهلي يطلب مد فترة تسجيل اللاعبين للموسم الجديد بسبب نهائي أفريقيا يُناقش مسئولو النادى الأهلى مُخاطبة اتحاد الكرة لمد فترة تسجيل اللاعبين لعددة أيام بسبب نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامته يوم 6 نوفمبر المقبل، خاصة بعد إعلان الجبلاية غلق باب القيد يوم 4 نوفمبر المقبل. الأهلي يجرى مسحة طبية استعدادا لمواجهة بيراميدز فى الدورى أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى مسحة طبية، صباح اليوم الخميس، قبل انطلاق المران؛ استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها الأحد المقبل، فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

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