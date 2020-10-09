شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،أحمد فتحي يُرحّب بالبقاء في الأهلي بسبب "موسيماني"، أسوان يضمن البقاء فى الدورى ويقرب الحدود من الهبوط بنسبة 99 % .

الزمالك يفقد نقطتين فى صراع الوصافة بالتعادل السلبى أمام دجلة

انتهت مباراة الزمالك ووادي دجلة بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى والتي أقيمت علي استاد القاهرة، ليرتفع رصيد الزمالك لـ 65 نقطة جمعها من 32 مباراة ، وسيتم خصم 3 نقاط في نهاية الموسم بسبب عدم المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي في الدور الأول، وأحرز لاعبوه 45 هدفا ، واستقبل 25 هدفا، فيما يصل رصيد وادى دجلة للنقطة برصيد 35 نقطة جمعها من 32 مباراة ، وأحرز لاعبوه 31 هدفا ودخل مرماه 39 هدف.

أحمد فتحي يُرحّب بالبقاء في الأهلي بسبب "موسيماني"

رحّب أحمد فتحي لاعب الاهلي بالبقاء مع القلعة الحمراء خلال المواسم المقبل حال تلقيه عرضاً من إدارة النادي بتجديد عقده رغم أنه سبق ورفض البقاء مع الفريق ووقع عقوداً مع نادي بيراميدز ، وعلم ”الخليج 365” أن أحمد فتحي تحدث مع بعض المقربين له خلال الفترة الماضية وتحديداً عقب تعاقد النادي مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مؤكداً أنه لا يُمانع في البقاء مع الفريق لأن طريقة تعامل السويسري ريينه فايلر المدير الفني السابق للفريق كانت أحد أهم أسباب رغبته عن القلعة الحمراء في وقت سابق.

الاتحاد التونسى يؤكد لمصر حرصه على إقامة بطولة شمال إفريقيا للشباب فى موعدها

تواصل الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية، مع وديع الجريء رئيس اتحاد الكرة التونسي من اجل معرفة الموقف النهائي لموعد بطولة شمال أفريقيا للشباب المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا بموريتانيا ، وأكد جمال محمد علي المشرف علي منتخب الشباب حرص واهتمام تونس بتنظيم وإقامة البطولة في موعدها في التاسع من نوفمبر المقبل بمشاركة مصر والجزائر وتونس وليبيا بالإضافة الي تونس Advertisements

أسوان يضمن البقاء فى الدورى ويقرب الحدود من الهبوط بنسبة 99 %

نجح فريق أسوان فى الفوز على نظيره حرس الحدود ، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز على ستاد كلية الشرطة ، حيث تقدم أيوب مشارك لأسوان فى الدقيقة 7 ، فيما حرز هدفى فريق أسوان إبراهيم جلال فى الدقيقة 51 و66 على التوالى .