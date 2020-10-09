عبد الحفيظ : الشناوى جاهز للوداد.. ونعيد النظر فى علاج اللاعبين بألمانيا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حالة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، بعد إصابته الأخيرة أمام المقاولون العرب في الدوري، مؤكداً أن الشناوي في حالة جيدة جدًا،وقد يشارك يوم السبت مع الفريق في التدريبات الجماعية أو أقصى تقدير يوم الأحد أو الإثنين.

ويستعد الأهلي لخوض مباراته أمام بيراميدز المقرر إقامتها في الثامنة من مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعن موقف اللاعبين المصابيين علق عبد الحفيظ فى تصريحات لقناة الأهلي: "أيمن أشرف يشعر بإجهاد في عضلة السمانة وغدًا سنرى موقفه، ورامي ربيعة يتبقى أمامه بعض الوقت، ونأمل أن يكون معنا في مباراة العودة رغم صعوبة ذلك، وسعد سمير سيشارك معنا بعد ثلاث أسابيع، وقد يشارك أليو بادجي في مران السبت ، وكذلك محمود وحيد سيتواجد يوم السبت أو الاثنين المقبل، وعربي بدر غير مصاب ".

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وأضاف عبد الحفيظ : "غير موفقين في العلاج بألمانيا منذ إصابة كريم نيدفيد، ومن الممكن أن نعيد حسابتنا في أماكن أخرى في العالم، أو العلاج داخل مصر مع أطباء كبار".