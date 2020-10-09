شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يشهد جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى أي تغيرات بعد إقامة اليوم الخميس 8 / 10 / 2020، مباراتين من عمر الدورى المصرى وتحديدا فى الأسبوع الـ32 بالمسابقة، الأولى جمعت بين أسوان وحرس الحدود فى صراع البقاء فى دورى الأضواء والشهرة، والثانية بين الزمالك ووادى دجلة حيث ينافس الأول على لقب الوصيف بينما يسعى دجلة لحسم بقاءه بالدورى الممتاز.

ويتصدر ترتيب الهدافين لاعب بيراميدز عبد الله السعيد بـ17 هدفا، فيما يأتي في الوصافة محمد شريف لاعب إنبي ووالتر بواليا مهاجم الجونة بـ12 هدفا.

ترتيب هدافي الدوري المصري..

1- عبد الله السعيد (بيراميدز) - 17 هدف.

2- والتر بواليا (الجونة)، محمد شريف (إنبي) - 12 هدف.

3- سيف الدين الجزيري (المقاولون العرب) - 11 هدف.

4- محمود علاء - الزمالك - 10 أهداف.

5- حسام حسن (سموحة)، مصطفي محمد (الزمالك)، جون أنطوي (بيراميدز) - 9 أهداف.

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6- وليد سليمان (الأهلي) - 8 أهداف.

7- مروان محسن، وعمرو السولية، وجونيور آجاي (الأهلي) عمر الحلواني (حرس الحدود)، وأحمد سيد زيزو (الزمالك)، ميدو جابر (المقاصة)، رفيق كابو (وادي دجلة) - 7 أهداف.

8- أحمد علي (إنبي)، مروان حمدي (دجلة)، عمر مرعي (المقاصة)، أحمد رفعت (الاتحاد السكندري) - 6 أهداف.

نتائج مباريات اليوم ..

أسوان يهزم حرس الحدود 2- 1

نجح فريق أسوان فى ألفوز على نظيره حرس الحدود ، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت ألفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز على ستاد كلية الشرطة ، حيث تقدم أيوب مشارك لأسوان فى الدقيقة 7 ، فيما أحرز هدفى فريق أسوان إبراهيم جلال فى الدقيقتين 51 و66 على التوإلى .

بهذه النتيجة ، ضمن أسوان البقاء فى بطولة الدورى بشكل رسمى بعد وصوله إلى النقطة 37 محتلاً المركز العاشر ، بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً، فيما استمر حرس الحدود فى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 12 وخسر فى 14 لقاء وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً، ويقترب من الهبوط بنسبة 99%.

الزمالك يتعادل مع دجلة سلبيا