شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الخميس 8 / 10 / 2020 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 8 / 10 / 2020، إقامة مباراتين من عمر الدورى المصرى وتحديدا فى الأسبوع الـ32 بالمسابقة، الأولى جمعت بين أسوان وحرس الحدود فى صراع البقاء فى دورى الأضواء والشهرة، والثانية بين الزمالك ووادى دجلة حيث ينافس الأول علىىىى لقب الوصيف بينما يسعى دجلة لحسم بقاءه بالدورى الممتاز.

أسوان يهزم حرس الحدود 2- 1

نجح فريق أسوان فى الفوز على نظيره حرس الحدود ، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز على ستاد كلية الشرطة ، حيث تقدم أيوب مشارك لأسوان فى الدقيقة 7 ، فيما أحرز هدفى فريق أسوان إبراهيم جلال فى الدقيقتين 51 و66 على التوالى .

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بهذه النتيجة ، ضمن أسوان البقاء فى بطولة الدورى بشكل رسمي بعد وصوله إلى النقطة 37 محتلاً المركز العاشر ، بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 9 وتعادل في 10 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً، فيما استمر حرس الحدود فى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 6 وتعادل في 12 وخسر في 14 لقاء وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً، ويقترب من الهبوط بنسبة 99%.

انتهت مباراة الزمالك ووادي دجلة بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى والتي أقيمت علي استاد القاهرة، ليرتفع رصيد الزمالك لـ 65 نقطة جمعها من 32 مباراة ، وسيتم خصم 3 نقاط في نهاية الموسم بسبب عدم المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي في الدور الأول، وأحرز لاعبوه 45 هدفا ، واستقبل 25 هدفا، فيما يصل رصيد وادى دجلة للنقطة برصيد 35 نقطة جمعها من 32 مباراة ، وأحرز لاعبوه 31 هدفا ودخل مرماه 39 هدف.

الزمالك يتعادل مع دجلة سلبيا