شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 8 / 10 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 8 / 10 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،الزمالك يحسم ملف تجديد حازم إمام بعد العودة من المغرب، الزمالك يفقد نقطتين فى صراع الوصافة بالتعادل السلبى أمام دجلة .



الزمالك يفقد نقطتين فى صراع الوصافة بالتعادل السلبى أمام دجلة

انتهت مباراة الزمالك ووادي دجلة بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى والتي أقيمت علي استاد القاهرة، ليرتفع رصيد الزمالك لـ 65 نقطة جمعها من 32 مباراة ، وسيتم خصم 3 نقاط في نهاية الموسم بسبب عدم المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي في الدور الأول، وأحرز لاعبوه 45 هدفا ، واستقبل 25 هدفا، فيما يصل رصيد وادى دجلة للنقطة برصيد 35 نقطة جمعها من 32 مباراة ، وأحرز لاعبوه 31 هدفا ودخل مرماه 39 هدف.

الزمالك يحسم ملف تجديد حازم إمام بعد العودة من المغرب

كشف مصدر داخل نادى الزمالك أن إدارة الكرة ستحسم ملف تجديد حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، بعد العودة من المغرب بعد مباراة الذهاب فى دور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا أمام الرجاء، والمقرر لها 18 أكتوبر الجارى، حيث ينتهى تعاقد حازم إمام مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي وهو ما يجعل اللاعب معرضا للغياب عن الزمالك فى مباراة نهائي دورى ابطال افريقيا في حالة تأهل الزمالك.

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الزمالك يخوض تدريباته عصر الغد استعدادا لحرس الحدود الإثنين المقبل

قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو خوض الفريق تدريباته عصر غد الجمعة علي ملعب النادي وذلك استعدادا للقاء حرس الحدود والمقررة إقامتها الإثنين المقبل بملعب المكس في الإسكندرية بالجولة الثالثة والثلاثين بالدوري الممتاز.. وانتزع فريق وادي دجلة نقطة ثمينة من منافسه الزمالك بعد تعادل الفريقين اليوم سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى والتي أقيمت علي استاد القاهرة، ليرتفع رصيد الزمالك لـ 65 نقطة جمعها من 32 مباراة ، وسيتم خصم 3 نقاط في نهاية الموسم بسبب عدم المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي في الدور الأول، وأحرز لاعبوه 45 هدف ، واستقبل 25 هدف، فيما يصل رصيد وادي دجلة للنقطة برصيد 35 نقطة جمعها من 32 مباراة ، واحرز لاعبوه 31 هدف ودخل مرماه 39 هدف.

يغيب الثنائى طارق حامد وأحمد سيد زيزو لاعبا الزمالك عن مباراة فريقهما المقبلة امام حرس الحدود والمقرر لها الاثنين المقبل في الدورى، بعد حصولهما اليوم علي الإنذار الثالث في مباراة وادي دجلة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين في الجولة الـ 32 للدورى.. فيما قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو خوض الفريق تدريباته عصر غد الجمعة علي ملعب النادي وذلك استعدادا للقاء حرس الحدود والمقررة إقامتها الإثنين المقبل بملعب المكس في الإسكندرية بالجولة الثالثة والثلاثين بالدوري الممتاز.

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