شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطالب الجبلاية بمد القيد حتى بعد نهائى دورى أبطال أفريقيا بسبب أحمد فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ، أنه سيتم مطالبة اتحاد الكرة بمد القيد حتى بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا ، مشيراً إلى أنه متأكد أن اتحاد الكرة سيدرس هذا الموقف، لأنه سينظر لمصلحة الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية، مشيراً إلى أزمة أحمد فتحى لاعب الفريق بسبب القيد، موضحاً ولو قمنا بقيده سيكون مطالبًا بالبقاء على مدار السنة بالكامل.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث من المقرر أن تُقام مباراة الذهاب في المغرب يوم 17 من الشهر الحالي، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 23 من الشهر نفسه.

وأكد وليد العطار المدير التنفيذي لإتحاد الكرة ، أن الأهلي اذا تأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا فلم يستطيع إشراك أحمد فتحي فيه، وأضاف أن الحل الوحيد للأهلي وقتها هو تسجيل أحمد فتحي من جديد في قائمته بالموسم الجديد. Advertisements

وأوضح سيد عبد الحفيظ " اكلنا نعرف شخصية موسيماني وإمكانياته وقدراته، هو أتى بسبب سيرته الذاتية وخبراته الإفريقية ومعرفته بكرة شمال القارة"

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