شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب دجلة: عانينا من الإرهاق أمام الزمالك والدفاع كان متميزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر بابا فاسيليو المدير الفني لفريق وادي دجلة، عن سعادته بتعادل فريقه اليوم سلبيا أمام الزمالك في الجولة الـ 32 للدورى ، مؤكدا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لعبنا شوط أول جيد جدا وسيطرنا على المباراة وكان هناك فرصة للتقدم ولكن لم نحسن التصرف فيها"، وأشار إلى أن دفاع الفريق كان جيد جدا وحاول استغلال الفرص التي تأتي لهم قائلا: "أنا راضي عن النقاط التي حصلنا عليها وراضي عن أداء الفريق، وسنحاول مساعدة الفريق بتدعيمات الفترة القادمة".

وأضاف: "الفريقان عانيا من الإرهاق في الشوط الثانى وكان هناك العديد من الإصابات، وفقدنا خدمات اللاعبين ، حاولنا التعامل خلال المباراة ولكن أعتقد أن التعادل كان مستحقا للفريقين، معظم الفرق لم يكن لها مشكلة بعد العودة من التوقف، ولكن المباريات حاليا أصبحت مميتة للاعبين".

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وأكمل: "أتمنى أن ينتهي الدوري وبعد ذلك يكون هناك جدول طبيعي ويكون هناك وقت جيد للتحضير للدوري الجديد وهو ما سيكون مفيد لجميع الأندية والمنتخب كذلك".

وشدد: "فقدنا خدمات اثنين من اللاعبين وقائمة الفريق عددها قليل، وأمتلك العديد من اللاعبين الجيدين وراضي عن أدائهم بشكل كبير".