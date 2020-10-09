شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 8 / 10 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،الاتحاد التونسى يؤكد لمصر حرصه على إقامة بطولة شمال إفريقيا للشباب فى موعدها ، وأسوان يضمن البقاء فى الدورى ويقرب الحدود من الهبوط بنسبة 99 % . الاتحاد التونسى يؤكد لمصر حرصه على إقامة بطولة شمال إفريقيا للشباب فى موعدها تواصل الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية، مع وديع الجريء رئيس اتحاد الكرة التونسي من اجل معرفة الموقف النهائي لموعد بطولة شمال أفريقيا للشباب المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا بموريتانيا ، وأكد جمال محمد علي المشرف علي منتخب الشباب حرص واهتمام تونس بتنظيم وإقامة البطولة في موعدها في التاسع من نوفمبر المقبل بمشاركة مصر والجزائر وتونس وليبيا بالإضافة الي تونس أسوان يضمن البقاء فى الدورى ويقرب الحدود من الهبوط بنسبة 99 % نجح فريق أسوان فى الفوز على نظيره حرس الحدود ، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز على ستاد كلية الشرطة ، حيث تقدم أيوب مشارك لأسوان فى الدقيقة 7 ، فيما حرز هدفى فريق أسوان إبراهيم جلال فى الدقيقة 51 و66 على التوالى . قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى منح اللاعبين راحة غدًا على أن يستأنف الفريق مرانه السبت المقبل؛ استعداداً لمواجهة بيراميدز الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز. أمير مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة بسبب وفاة مدرب فارسكور Advertisements قدم أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالزمالك، التعازى فى وفاة مدرب فريق فارسكور عبر صفحته الشخصية على تويتر ، وهاجم إتحاد الكرة قائلا : "خالص التعازي لأسرة الكابتن أكرم حفيلة و نادي فارسكور ربنا يرحمه طبعاً الموت علينا حق والحرص على الارواح بوجود سيارة اسعاف ودكتور في الملعب ده برضه حق .. هل اتحاد الكرة هيعلن مسئوليته وتقصيره ويفتح تحقيق ولا بالنسبة لهم مصنفين البني أدمين درجات زي المسابقات اللي بينظموها!! " . اتحاد الكرة يرفض شكوي سموحة لاحتساب مباراة الزمالك في كأس مصر لصالحه رفضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، شكوي نادي سموحة لاعتباره فائزا في مباراة الزمالك الاخيرة في كأس مصر ، بداعي مشاركة إمام عاشور لاعب الأبيض في المباراة بعد ايقافه مباراة واحدة علي خلفية أحداث مباراة الزمالك والمصري بالدوري ، واكد مسؤولو الجبلاية أن مشاركة عاشور قانونية حيث لم يتم إخطار النادي الابيض بالإيقاف قبل مباراة سموحة . الأهلي يطلب مد فترة تسجيل اللاعبين للموسم الجديد بسبب نهائي أفريقيا يُناقش مسئولو النادى الأهلى مُخاطبة اتحاد الكرة لمد فترة تسجيل اللاعبين لعددة أيام بسبب نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامته يوم 6 نوفمبر المقبل، خاصة بعد إعلان الجبلاية غلق باب القيد يوم 4 نوفمبر المقبل. اتحاد الكرة يخطر "كاف" رسمياً بعقوبات مرتضى منصور أرسل مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، خطاباً رسمياً إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" بالعقوبات التى أصدرتها اللجنة الأولمبية ضد المستشار مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك، والخاصة بإيقافه 4 سنوات بناءً على الشكاوى المقدمة ضده من بعض الاتحادات والأندية، وعلى رأسها اتحاد الكرة والأهلي واتحاد اليد واللجنة الأولمبية.

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