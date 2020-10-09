شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يتصدى لتسديدة "الوادي" .. ومصطفى محمد يهدد مرمى وادى دجلة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدى محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك لتسديدة قوية لعبد الكبير الوادي مهاجم وادي دجلة ، فيما هدد مصطفى محمد مهاجم الزمالك مرمى محمد عبد المنصف حارس الفريق الدجلاوي فى الدقيقة 56 فى المباراة التى تججمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى، والتي تقام على استاد القاهرة، لتستمر نتيجة التعادل السلبي بين الفريقين .

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي : محمد أبو جبل في حراسة المرمي، أمامه الرباعى حازم إمام ومحمد عبد الغنى ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفى الوسط طارق حامد ومحمد حسن، أمامهما أحمد سيد زيزو وكاسونجو ومصطفي فتحي، وفى الهجوم مصطفي محمد.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من.. محمود جنش وحاتم محمد وأحمد عيد وإسلام جابر ومحمد عبدالسلام وكريم بامبو ومحمد أوناجم وعمر السعيد ومحمد عنتر.

جاء تشكيل وادي دجلة كالتالي : في حراسة المرمى: محمد عبد المنصف، في خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعي، خالد رضا، إسحاقو يعقوبو، في خط الوسط : محمد رضا، أحمد سعيد، محمد عبد العاطي، في خط الهجوم : عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، حسام عرفات.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم محتلا المركز الثاني برصيد 64 نقطة جمعها من 31 مباراة ، وسيتم خصم 3 نقاط في نهاية الموسم بسبب عدم المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي في الدور الأول، وأحرز لاعبوه 45 هدف ، واستقبل 25 هدف، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث برصيد 60 نقطة.

فيما يدخل وادى دجلة المباراة وليس أمامه سوى الفوز للهروب من شبح الهبوط حيث يحتل الفريق المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة جمعها من 31 مباراة ، واحرز لاعبوه 31 هدف ودخل مرماه 39 هدف، ويفصل بين وادي دجلة واخر مركز في الهابطين 4 نقاط فقط مما يجعل الفريق مهدد بقوة للهبوط الى القسم الثانى.

يغيب عن الزمالك في مباراة اليوم كلا من فرجاني ساسي وامام عاشور للايقاف من جانب لجنة المسابقات، ومحمود علاء ويوسف أوباما للحصول علي الإنذار الثالث، فيما يعود محمد اوناجم لقائمة المباراة بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن جزع في الركبة.

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