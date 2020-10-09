شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الخميس 8/10/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق أسوان فى ضمان البقاء فى بطولة الدورى الممتاز بشكل رسمى، بعد الفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف والوصول إلى المركز العاشر برصيد 37 نقطة، فيما أقترب فريق الحدود من الهبوط بشكل قوى بعد ما تجمد رصيده عند النقطة 30 ، فيما فقد الزمالك نقطتين هامتين فى الصراع على المركز الثانى مع فريق بيراميدز، بعد التعادل مع وادي دجلة سلبياً ، حيث يحتل الأبيض المركز الثانى برصيد 35 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثالث.

وجاء جدول ترتيب الدورى المصري بعد نهاية مباريات اليوم كالتالى:



جدول بطولة الدوري

وشهد اليوم الخميس 8 / 10 / 2020، إقامة مباراتين من عمر الدورى المصرى وتحديدا فى الأسبوع الـ32 بالمسابقة، الأولى جمعت بين أسوان وحرس الحدود فى صراع البقاء فى دورى الأضواء والشهرة، والثانية بين الزمالك ووادى دجلة حيث ينافس الأول على لقب الوصيف بينما يسعى دجلة لحسم بقاءه بالدورى الممتاز.

أسوان يهزم حرس الحدود 2- 1

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نجح فريق أسوان فى ألفوز على نظيره حرس الحدود ، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت ألفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز على ستاد كلية الشرطة ، حيث تقدم أيوب مشارك لأسوان فى الدقيقة 7 ، فيما أحرز هدفى فريق أسوان إبراهيم جلال فى الدقيقتين 51 و66 على التوإلى .

بهذه النتيجة ، ضمن أسوان البقاء فى بطولة الدورى بشكل رسمى بعد وصوله إلى النقطة 37 محتلاً المركز العاشر ، بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً، فيما استمر حرس الحدود فى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 12 وخسر فى 14 لقاء وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً، ويقترب من الهبوط بنسبة 99%.

الزمالك يتعادل مع دجلة سلبيا