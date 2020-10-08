شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس التقدم بشكوي ضد آري بابل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس مسؤولو نادي الزمالك، تقديم شكوي لدي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد الأنجولي آري بابل، لاعب فريق التعاون السعودي. وعلم «المصري اليوم»، أن الزمالك يملك عقود انضمام اللاعب منذ 6 أشهر حيث وقع بابل على انتقاله للقلعة البيضاء عبر البريد الإلكتروني، ويرغب مسؤولو الأبيض فى الحصول على حقوقه، لاسيما بعد توقيع اللاعب لناديين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,035

تعافي 97,492

وفيات 6,010

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