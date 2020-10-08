شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ يكشف موقف أحمد فتحي فى نهائي أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي موقف مشاركة أحمد فتحي لاعب وسط الأحمر، مع الفريق في حال وصوله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، نظرًا لانتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي مع القلعة الحمراء.

ويلتقي الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المغرب يوم 17 اكتوبر على أن تُقام مباراة الإياب يوم 23 من الشهر نفسه.

وقال عبد الحفيظ في مداخلة هاتفية عبر قناة الأهلي: "هذا الموضوع سيكون محل دراسة في اتحاد الكرة، ولو قمنا بقيده سيكون مطالبًا بالبقاء على مدار السنة بالكامل".

تابع: "سنطالب بمد القيد حتى بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومتأكد أن اتحاد الكرة سيدرس هذا الموقف، لأنه سينظر لمصلحة الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية".