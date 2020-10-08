شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يحسم مصير علي ماهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري أن استمرار على ماهر المدير الفنى للفريق للموسم الجديد يعتبر أمرا منتهيا، لاسيما بعد المستوي الذي قدمه الفريق تحت قيادته.

وأوضح الخولي، أن على ماهر نجح في الاختبار بعد أن تمسك جميع أعضاء مجلس الإدارة بالتعاقد معه لإنقاذ الفريق بعد سوء النتائج و استطاع المدير الفني في احتواء لاعبي الفريق على قلب رجل واحد بالإضافة الى حل جميع المشكلات داخل الفريق خاصة الحالة البدنية .

وأضاف أن علي ماهر نجح فى تحفيز اللاعبين معنويا لمواصلة المهمة الأصعب في تاريخ النادي للهروب من شبح الهبوط رغم حالة الإحباط التي سيطرت على الجميع بعد سلسلة النتائج السلبية في الفترة الماضية بالإضافة إلى الأخطاء التحكيمية التى حرمت الفريق من الفوز في كثير من المباريات وهو ما أعطى ماهر الثقة لدى جميع المنظومة داخل النادي المصري .