شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يزاحم الزمالك على صفقة الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل مسؤولو نادي بيراميدز في مفاوضات مكثفة مع نادي المصري البورسعيدي، من أجل التعاقد مع محمود وادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان الزمالك أبدى رغبته في الحصول على خدمات المهاجم الفلسطيني خلال الفترة الماضية، ومن المنتظر أن يحسم العرض المادي الصفقة لأحد الناديين.