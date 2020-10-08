شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ يكشف موعد عودة الشناوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، موعد عودة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، بعد إصابته الأخيرة أمام المقاولون العرب في الدوري.

ويستعد الأهلي لخوض مباراته أمام بيراميدز المقرر إقامتها في الثامنة من مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الحفيظ خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الأهلي: "محمد الشناوي في حالة جيدة جدًا، قد يكون يوم السبت معنا في التدريبات الجماعية أو أقصى تقدير يوم الأحد أو الإثنين".

تابع: "أيمن أشرف يشعر بإجهاد في عضلة السمانة وأخذ راحة وغدًا سنرى موقفه".

وواصل: "رامي ربيعة يتبقى أمامه بعض الوقت، ونأمل أن يكون معنا في مباراة العودة رغم صعوبة ذلك".

اختتم: "سعد سمير سيشارك معنا بعد ثلاث أسابيع، وقد يشارك أليو بادجي في مران السبت ليتواجد معنا في التدريبات، وكذلك محمود وحيد سيتواجد يوم السبت أو الاثنين المقبل وموسمياني يشاهد كل المعارين ويهتم بكل شئ"

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