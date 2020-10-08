شكرا لقرائتكم خبر عن الوصافة في خطر.. الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل الزمالك مع وادي دجلة بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الـ32 من الدوري المصري، الخميس، على استاد القاهرة الدولي.

وفقد الزمالك المركز الثاني لصالح بيراميدز الذي انتصر في الجولة ذاتها على نادي مصر، وارتفع رصيد الأبيض إلى 62 نقطة - تم خصم 3 نقاط بسبب الانسحاب أمام الأهلي- في المركز الثالث.

وارتفع رصيد وادي دجلة إلى 35 نقطة في المركز الـ14 بجدول الترتيب.