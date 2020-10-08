فرحة في أسوان بعد الفوز على حرس الحدود.. والمحافظ يهنئ الفريق ببقائه بالدوري

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد فوز مثير لأسوان على حرس الحدود ٢ / ١ والوصول للنقطة ٣٧ ليرتقي للمركز العاشر ويضمن البقاء في الدوري الممتاز للموسم المقبل، انطلقت فرحة كبيرة بين أرجاء المحافظة، وقدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، التهنئة لأبناء الجنوب بهذا الفوز الذي جاء مسك الختام وحسم استمراره في منافسات موسم الدوري المقبل ٢٠٢١ / ٢.٢٢، لافتاً إلى أن ذلك جاء بفضل الروح القتالية والأداء المتميز خططياً وفنياً من اللاعبين والجهاز الفني وبدعم من مجلس الإدارة برئاسة اللواء أحمد سليمان. وأكد اللواء أشرف عطية استمرار مساندة مسيرة نادي أسوان باعتباره ممثل الصعيد وأحد الكيانات الرياضية والشبابية والجماهيرية والاجتماعية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,035

تعافي 97,492

وفيات 6,010

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