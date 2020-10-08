شكرا لقرائتكم خبر عن منافس الزمالك.. حارس الرجاء يفوز بجائزة الأفضل فى الشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل أنس الزنيتى، حارس الرجاء البيضاوى المغربى، على جائزة أفضل لاعب في صفوف الفريق خلال شهر سبتمبر الماضى. وفقا لما ذكره موقع " le360" المغربى، أن جماهير فريق الرجاء، اختارت الحارس أنس الزنيتي، كأفضل لاعب خلال الشهر الماضي " نسر الشهر"، باعتباره ساهم في النتائج التي حققها الفريق، في المباريات الاخيرة، إذ لم يعد يفصل الفريق سوى انتصار للتحقيق اللقب. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,035

تعافي 97,492

وفيات 6,010

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منافس الزمالك.. حارس الرجاء يفوز بجائزة الأفضل فى الشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.