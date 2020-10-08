شكرا لقرائتكم خبر عن في غياب الدوليين.. ريال مدريد يستأنف تدريباته الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق ريال مدريد، اليوم الخميس، تدريباته المعتادة هذا الأسبوع دون أغلبية لاعبيه؛ بسبب ارتباطاتهم مع منتخباتهم الوطنية، إضافة إلى غياب ماركو أسينسيو الذي يعاني من التهاب البلعوم.

وفي السياق ذاته، غادر تيبو كورتوا، معسكر منتخب بلجيكا، وفي انتظار معرفة حالته. وبعد 3 أيام من انضمام حارس الفريق الملكي لمنتخب "الشياطين الحمر" عاودته آلام الفخذ والتي على إثرها منعته من المشاركة مع بلجيكا واضطر لمغادرة المعسكر.