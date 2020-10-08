شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كروس يعود لتدريبات المانشافت قبل مباراتي دوري الامم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020 منح اللاعب الدولي الالماني ​توني كروس​ نجم ريال مدريد الاسباني مدربه يواكيم لوف خبرا سارا بعدما عاد الى تدريبات المانشافت قبل مباراتي أوكرانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية.

ألمانيا تستعد لمواجهة أوكرانيا وسويسرا يومي 10 و13 من شهر تشرين الاول الحالي ضمن لقاءات الجولة الثالثة والرابعة بالأمم الأوروبية. لوف سيعتمد على لاعب الوسط توني كروس في المباراتين القادمتين بعد ان تعافى نجم ريال مدريد من إصابته التي تعرض لها قبل مباراة ليفانتي في الليغا وسيكون قادرًا على التواجد مع المانشافت.

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