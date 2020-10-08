شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تهديدات بالقتل لرئيس نادي سامبدوريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020 تلقى رئيس نادي ​سامبدوريا​ الايطالي ماسيمو ​فيريرو​ تهديدات بالقتل مع رسائل تهديد ومحاولة اذية له ولعائلته.

Advertisements فيريرو وقف امام بيع النادي للمجموعة الاميركية التي كان يقود مفاوضاتها لاعب الفريق السابق جيانلوكا فيالي فهذا الامر لم يعجب التراس الفريق الذين بدأوا بمضايقة فيريرو وعائلته. واخر الامور حين كان الرئيس متواجدا في مطعم في المدينة فهاجمه المشجعون الغاضبون منه وحاولوا دخول المطعم والتعرض له مما اضطره للخروح من الباب الخلفي للمطعم. يذكر ان سامبدوريا يعاني مع بداية الموسم الجديد للكالتشيو الايطالي.

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