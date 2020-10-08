ديربي مدينة ميلانو في خطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020

بعد ظهور عدة إصابات بكورونا في فريقي ​ميلان​ والإنتر اكد طبيب في مستشفى في ميلانو أنه يجب عزل كلا الفريقين وأن بروتوكول كرة القدم سخيف.

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ومن المنتظر خوض الديربي بين إنتر ميلانو وميلانو يوم السبت 17 تشرين الاول الجاري لكن يبقى أن نرى ما إذا كانت المباراة ستمضي قدمًا أم ستتدخل هيئة الصحة المحلية لتأجيلها.

وقال البروفيسور: "إذا أردنا الحفاظ على أدنى عنصر من الروح الرياضية علينا أن نعترف بأن البروتوكول لم يعد مناسبًا إذا كان بإمكان السلطة منع فريق من مغادرة نابولي إلى تورينو".

وأكمل: "آمل أن نتمكن من الاستمرار في لعب مباريات كرة القدم لكن من غير المعقول المجازفة يجب أن نفعل كل شيء بشكل سليم".