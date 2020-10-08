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شكرا لقرائتكم الشناوى يتفوق على حارس الوداد قبل موقعتى نصف نهائى دورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استعرض الحساب الرسمى للاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، إحصائيات محمد الشناوى، حارس الأهلى، و أحمد التاجناوتي، حارس الوداد المغربي، قبل مواجهتى الفريقين فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، خلال شهر أكتوبر الجاري.
وجاءت أرقام محمد الشناوى، السد المنيع لفريق الأهلى، أفضل من أحمد التاجناوتي، حارس الوداد، خلال النسخة الحالية من دورى الأبطال الإفريقى.
الشناوى
وخاض حارس المارد الأحمر، خلال الموسم الحالى من دورى أبطال أفريقيا، 8 مباريات، وتلقت شباكه 5 أهداف، ونجح فى التصدى إلى 21 تسديدة.
فى المقابل خاض حارس الوداد، أحمد التاجناوتي، 8 مباريات، وتلقت شباكه 7 أهداف، وتصدى إلى 19 تسديدة.
جدير بالذكر أن، الأهلى، تخطى فريق صن داونز الجنوب أفريقى، فى ربع النهائي، بنتيجة 3 – 1، فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بينما تأهل الوداد المغربي، بصعوبة كبيرة على حساب النجم الساحلى التونسي، بنتيجة 2 – 1، فى مجموع المباراتين.
ويلتقى الأهلى مع الوداد المغربى فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم 17 أكتوبر المقبل فى الدار البيضاء، على أن تقام مباراة الإياب يوم 23 من نفس الشهر، فى القاهرة، كما يلعب الرجاء مع الزمالك، فى نفس الدور، وتقام مباراة الذهاب 18 أكتوبر فى المغرب، بينما ستقام مباراة الإياب فى مصر، يوم 24 من نفس الشهر.
فيما تقام المباراة النهائية من دوري أبطال إفريقيا ستقام يوم 6 نوفمبر المقبل على أن يحدد الملعب في وقت لاحق.
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