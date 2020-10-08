شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ : الشناوى جاهز للوداد.. ونعيد النظر فى علاج اللاعبين بألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حالة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، بعد إصابته الأخيرة أمام المقاولون العرب في الدوري، مؤكداً أن الشناوي في حالة جيدة جدًا،وقد يشارك يوم السبت مع الفريق في التدريبات الجماعية أو أقصى تقدير يوم الأحد أو الإثنين.

ويستعد الأهلي لخوض مباراته أمام بيراميدز المقرر إقامتها في الثامنة من مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وعن موقف اللاعبين المصابيين علق عبد الحفيظ فى تصريحات لقناة الأهلي: "أيمن أشرف يشعر بإجهاد في عضلة السمانة وغدًا سنرى موقفه، ورامي ربيعة يتبقى أمامه بعض الوقت، ونأمل أن يكون معنا في مباراة العودة رغم صعوبة ذلك، وسعد سمير سيشارك معنا بعد ثلاث أسابيع، وقد يشارك أليو بادجي في مران السبت ، وكذلك محمود وحيد سيتواجد يوم السبت أو الاثنين المقبل، وعربي بدر غير مصاب ".

وأضاف عبد الحفيظ : "غير موفقين في العلاج بألمانيا منذ إصابة كريم نيدفيد، ومن الممكن أن نعيد حسابتنا في أماكن أخرى في العالم، أو العلاج داخل مصر مع أطباء كبار".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث من المقرر أن تُقام مباراة الذهاب في المغرب يوم 17 من الشهر نفسه، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 23 من الشهر نفسه.