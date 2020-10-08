شكرا لقرائتكم الزمالك يبدأ الإستعداد لمواجهة حرس الحدود بمران عصر الجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو خوض الفريق تدريباته عصر غد الجمعة علي ملعب النادي وذلك استعدادا للقاء حرس الحدود والمقررة إقامتها الإثنين المقبل بملعب المكس في الإسكندرية بالجولة الثالثة والثلاثين بالدوري الممتاز.. وانتزع فريق وادي دجلة نقطة ثمينة من منافسه الزمالك بعد تعادل الفريقين اليوم سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى والتي أقيمت علي استاد القاهرة، ليرتفع رصيد الزمالك لـ 65 نقطة جمعها من 32 مباراة ، وسيتم خصم 3 نقاط في نهاية الموسم بسبب عدم المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي في الدور الأول، وأحرز لاعبوه 45 هدف ، واستقبل 25 هدف، فيما يصل رصيد وادي دجلة للنقطة برصيد 35 نقطة جمعها من 32 مباراة ، واحرز لاعبوه 31 هدف ودخل مرماه 39 هدفا.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي، أمامه الرباعى حازم إمام ومحمد عبد الغنى ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفى الوسط طارق حامد ومحمد حسن، أمامهما احمد سيد زيزو وكاسونجو ومصطفي فتحي، وفى الهجوم مصطفي محمد

بينما جاء تشكيل وادي دجلة كالتالي : في حراسة المرمى: محمد عبد المنصف، في خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعي، خالد رضا، إسحاقو يعقوبو، في خط الوسط : محمد رضا، أحمد سعيد، محمد عبد العاطي، في خط الهجوم : عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، حسام عرفات.

انتهى الشوط الأول بين الزمالك ووادي دجلة بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة المقامة بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى والتي تقام علي استاد القاهرة.

تبادل لاعبو الزمالك ووادي دجلة الهجمات منذ انطلاق المباراة دون فترة جس نبض أو هدوء ، وكاد رفيق كابو في الدقيقة 3 ان يحرز الهدف الأول لوادي دجلة من انفراد كام مع محمد أبو جبل حارس الزمالك الا ان الأخير تألق ونجح في التصدي للكرة.

شهدت الربع ساعة الأولى في المباراة تألق كاسونجو وأبو جبل من الزمالك ورفيق كابو واسحاق يعقوبو من وادي دجلة، ويجري وادي دجلة تبديل اضطراري بنزول بودي بدلا من خالد رضا المصاب.

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نشط لاعبو الزمالك في محاولة لاحراز هدف، وأضاع لاعبوه العديد من الأهداف السهلة في مقدمتهم كاسونجو واحمد سيد زيزو ومحمد عبد الغني ، في المقابل تراجع لاعبو دجلة والتزموا بالاداء الدفاعي والاعتماد علي الهجمة المرتدة ، ولكن دون أي خطورة علي مرمي الزمالك لتستمر النتيجة التعادل السلبي بعد مرور 30 دقيقة.

هدأت المباراة تماما وانحصر اللعب في وسط الملعب حتي نهاية الشوط بالتعادل السلبي.

بدأ الزمالك الشوط الثاني بثلاثة تبديلات بنزول محمد اوناجم وإسلام جابر اوناجم وأحمد عيد بدلا من حازم امام ومحمد حسن ومصطفى فتحي املا في حسم المباراة بنتيجة مريحة قبل نهايتها.

انطلاقة الشوط الثاني للزمالك كانت اكثر فاعلية هجومية وحاول لاعبو التسديد من خارج منطقة جزاء وادي دجلة، الا ان دفاع فريق وادي دجلة كان أكثر يقظة وحال دون احراز الزمالك أهداف.

فشل لاعبو الزمالك في احراز هدف في مرمى وادي دجلة وحاول لاعبو الزمالك احراز هدف الفوز في مرمى وادي دجلة من خلال التنوع في الهجمات ما بين التسديد من خارج منطقة الجزاء والمرور والعرضيات من الاجناب الا ان محمد عبد المنصف حارس مرمي وادي دجلة ودفاعه منعا الزمالك من احراز اهداف.

وحاول وادي دجلة خطف نقاط المباراة من خلال استغلال أخطاء مدافعي الزمالك والهجمات المرتدة، الا ان تألق محمد أبو جبل منع لاعبو دجلة من احراز اهداف ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين بعد مرور 75 دقيقة .هدأ اللعب في وسط الملعب واستسلم لاعبو دجلة للتعادل والخروج بنقطة من الزمالك في صراع الهبوط ، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.