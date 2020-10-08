شكرا لقرائتكم طارق يحيى: مخطط إسقاط الزمالك نجح في تحقيق أهدافه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى طارق يحيى نجم الزمالك السابق أن المخطط المعمول لاسقاط لزمالك نجح في تحقيق الهدف، وفي الوصول للعبث الذي حصل خاصة مع ضغط المباريات واصابة عدد من اللاعبين مثل حازم امام.

قال في تصريحات لقناة الزمالك: هناك اضطهاد وعِند كبير مع الزمالك من اجل ضغط المباريات وهو ما يعرض اللاعبين للاصابات.

أضاف: أتعجب من لعب الأهلي آخر 5 مباريات له داخل القاهرة في الوقت الذي يلعب الزمالك عدد من مبارياته في الإسكندرية والإسماعيلية.