شكرا لقرائتكم ياسر عبد الرءوف: لعبة عمر السعد لم تتجاوز المرمى وانذاري حامد وحسن مستحقين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعتقد ياسر عبد الرءوف الخبير التحكيمي أن مباراة الزمالك ودجلة كانت سهلة تحكيميا والحكم محمد الصباحي كان يتحرك جيدا ولم يكن هناك جالات جدلية ولم نلجأ إلى تقنية الفار.

قال في تصريحات لقناة الزمالك: انذار محمد حسن وطارق حامد مستحقين للتهور وقرار الحكم صحيح، مضيفا: الركلة الحرة الثابتة لدجلة من على حدود منطقة الجزاء صحيحة وبها تهور من لاعب الزمالك.

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شدد على أن أحمد رمضان بيكهام كان يستحق كارت أصفر نتيجة عرقلة محمد اوناجم في اجبهة اليمنى.

أكمل: لعبة عمر السعيد لم تتجاوز خط المرمى وأرى أن الحكم المساعد تسرع في احتسابها ركلة مرمى.