شكرا لقرائتكم باتشيكو يرفض حضور المؤتمر الصحفى لمباراة دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض البرتغالى جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك حضور المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق أمام وادي دجلة التي أقيمت في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك اعتراضا منه علي مستوى اللاعبين في مباراة اليوم.

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من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو خوض الفريق تدريباته عصر غد الجمعة علي ملعب النادي وذلك استعدادا للقاء حرس الحدود والمقررة إقامتها الإثنين المقبل بملعب المكس في الإسكندرية بالجولة الثالثة والثلاثين بالدوري الممتاز.. وانتزع فريق وادي دجلة نقطة ثمينة من منافسه الزمالك بعد تعادل الفريقين اليوم سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى والتي أقيمت علي استاد القاهرة، ليرتفع رصيد الزمالك لـ 65 نقطة جمعها من 32 مباراة ، وسيتم خصم 3 نقاط في نهاية الموسم بسبب عدم المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي في الدور الأول، وأحرز لاعبوه 45 هدف ، واستقبل 25 هدف، فيما يصل رصيد وادي دجلة للنقطة برصيد 35 نقطة جمعها من 32 مباراة ، واحرز لاعبوه 31 هدف ودخل مرماه 39 هدف.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي، أمامه الرباعى حازم إمام ومحمد عبد الغنى ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفى الوسط طارق حامد ومحمد حسن، أمامهما احمد سيد زيزو وكاسونجو ومصطفي فتحي، وفى الهجوم مصطفي محمد