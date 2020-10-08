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جدة - عمرو شويل ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة حيث ابتعد الدولي المصري عبد الله السعيد منفردا بصدارة جدول ترتيب هدافى الدوري الدوري المصري الممتاز بعدما وصل الى 17 هدفاً بفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه الزامبي والتر بواليا لاعب الجونة، ومحمد شريف نجم الاهلي المعار الى انبي.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة



ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة ضد وادي دجلة حيث استمر فريق الأهلى الذى حسم درع الدوري الـ42 رسميا فى الصدارة برصيد 85 نقطة وجاء الزمالك ثانيا برصيد 65 نقطة وحل بيراميدز ثالثا برصيد 63 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة



ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة حيث انتهت مباراة الزمالك ووادي دجلة بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى والتي أقيمت علي استاد القاهرة، ليرتفع رصيد الزمالك لـ 65 نقطة جمعها من 32 مباراة ، وسيتم خصم 3 نقاط في نهاية الموسم بسبب عدم المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي في الدور الأول، وأحرز لاعبوه 45 هدفا ، واستقبل 25 هدفا، فيما يصل رصيد وادى دجلة للنقطة برصيد 35 نقطة جمعها من 32 مباراة ، وأحرز لاعبوه 31 هدفا ودخل مرماه 39 هدف.

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