شكرا لقرائتكم مدحت عبد الهادي: دخلنا مباراة دجلة بـ9 غيابات والله يكون في عون اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى مدحت عبد الهادي مدرب الزمالك ان فريقه خاض مباراة قوية أمام وادي دجلة، والتي انتهت بالتعادل السلبي، مثل مباراة سموحة في الكأس. قال في تصريحات لقناة الزمالك: دخلنا المباراة بـ9 غيابات مثل محمود علاء واوباما وبن شرقي وامام عاشور وكانت مباراة مهمة بالنسبة لنا. اوضح: المباراة كان بها استحواذ كبير لوادي دجلة ولكن قد يحدث أن تفقد هؤلاء اللاعبين قبل مباراة الرجاء المغربي. أضاف: اللاعبين كانوا رجال ونفذوا المطلوب منهم واقول الله يكون في عون اللاعبين من ضغط المباريات الكبير.

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